APPRENDRE À MÉDITER (AVEC CHRISTINE JUNG) Montpellier, samedi 17 février 2024.

APPRENDRE À MÉDITER (AVEC CHRISTINE JUNG) Montpellier Hérault

Joignez-vous à nous pour une matinée de méditation ouverte à tous, débutants et habitués, où nous explorons l’art de cultiver la paix intérieure. La méditation vise à apaiser l’esprit, libérant ainsi des soucis et des souffrances mentales, pour accéder au véritable bonheur, indépendamment des conditions extérieures.

Joignez-vous à nous pour une matinée de méditation ouverte à tous, débutants et habitués, où nous explorons l’art de cultiver la paix intérieure. La méditation vise à apaiser l’esprit, libérant ainsi des soucis et des souffrances mentales, pour accéder au véritable bonheur, indépendamment des conditions extérieures.

En pratiquant la méditation, nous créons un espace intérieur et une clarté qui nous permettent de maîtriser notre esprit, même face aux circonstances extérieures. Cette transformation progressive remplace l’instabilité mentale par un état d’esprit stable et équilibré, source constante de bonheur.

Découvrez des techniques authentiques de méditation inspirées de la sagesse bouddhiste au cours de cette matinée ouverte à tous, quels que soient votre parcours ou vos croyances. Recevez des conseils pratiques pour enrichir votre vie quotidienne. Rejoignez-nous dans cette exploration ensemble vers une paix intérieure durable.

– Séance 1 10h-11h15

– Collation 11h15-11h45

– Séance 2 11h45-13h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 13:00:00

20 Rue du Carré du Roi

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement APPRENDRE À MÉDITER (AVEC CHRISTINE JUNG) Montpellier a été mis à jour le 2024-02-02 par OT MONTPELLIER