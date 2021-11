Lorient Lorient - Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient, Morbihan Apprendre à lire la Bible et à s’en nourrir Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Formation spirituelle avec frère Vincent : apprendre à lire la Bible et à s’en nourrir En préparation à Noël, 2 conférences pour aider à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à apprendre à la lire et à prier avec elle : les mercredis 1er et 8 décembre de 20h30 à 21h30 au Presbytère St Christophe/Prieuré Saint Jean-Paul II. Concrètement : topo de 30 mn (formation plus théorique) puis temps de mise en pratique à la chapelle de 30 mn.

