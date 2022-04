APPRENDRE À GÉRER SON STRESS Portiragnes, 4 mai 2022, Portiragnes.

APPRENDRE À GÉRER SON STRESS Portiragnes

2022-05-04 – 2022-05-04

Portiragnes Hérault Portiragnes

Atelier gratuit organisé par le CCAS, avec un intervenant spécialisé de Brain Up Association

Objectifs en 2 séances :

– Mieux comprendre le stress, ses mécanismes, ses étapes et ses conséquences.

– Trouver des pistes et des conseils pour mieux le gérer.

l’atelier n’a pas de visée thérapeutique.

+33 4 67 90 83 90

Portiragnes

