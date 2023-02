Apprendre à faire ses semis de légumes CLAB, 4 mars 2023, Assat Assat.

Apprendre à faire ses semis de légumes

3bis route du bois CLAB Assat Pyrenees-Atlantiques CLAB 3bis route du bois

2023-03-04 13:30:00 – 2023-03-04 17:30:00

CLAB 3bis route du bois

Assat

Pyrenees-Atlantiques

Assat

30 30 EUR Venez vous initier aux bonnes conditions pour obtenir une bonne levée des graines (semences, température, arrosage, soin etc.)

Les intervenants Christian Varin et Odile Fabrègue (Les Terres des possibles) – Ahalen Lurrak (Pays basque) vous montreront comment préparer le sol pour semis direct en pleine terre ; semis en châssis, en bac ou en godets lors de cet atelier mêlant théorie et pratique.

Les stagiaires repartiront avec une dizaine de semis qu’ils auront préparés au cours de l’atelier.

Possibilité d’assister à la projection du film “Des racines et des Hommes” à 18h30 au Jardin Verger.

+33 6 15 57 93 39 CLAB

©pixabay

CLAB 3bis route du bois Assat

