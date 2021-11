Bordeaux Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Apprendre à fabriquer son propre papier avec Récup’R Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découvrez les méthodes de fabrication artisanale du papier. Cette activité, facile et peu onéreuse, vous permettra d’appréhender le recyclage du papier et de préserver ainsi notre environnement. Vous commencerez par fabriquer quelques feuilles, puis ces feuilles deviendront carnets, cahiers… A l’occasion de L’arbre en fête, nous intègrerons des feuilles d’arbres séchées, vous pourrez par la suite vous en servir pour faire un marque page, écrire un joli poème, une lettre ou simplement l’afficher… Tout public à partir de 5 ans Gratuit sur inscription sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr Pass sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Chaque année, des tonnes de papier sont jetées alors qu’il serait facile et possible de leur donner une nouvelle vie. Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole quai richelieu Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

