Hérault Montarnaud Expérimentez la fabrication de produits à partir de recettes faciles et reproductibles chez vous : déodorant, baume à lèvres, dentifrice, lessive, liniment. Un bon moyen d’avoir un impact positif sur l’environnement, et son porte-monnaie.

Prévoyez des petits contenants pour repartir avec des échantillons que vous aurez fabriqués.

En partenariat avec la bibliothèque de Montarnaud, en soutien au Téléthon.

Expérimentez la fabrication de produits à partir de recettes faciles et reproductibles chez vous : déodorant, baume à lèvres, dentifrice, lessive, liniment. Un bon moyen d'avoir un impact positif sur l'environnement, et son porte-monnaie.

Avec Aurore Dreiski

