Participez à une expérience dans le cadre d’un protocole de recherche sur les mécanismes neurologiques mis en jeu dans l’apprentissage d’une écriture. Intervenante : Najat Boumehraz, Chaire Unesco « Francophonie et révolution des savoirs », Collaboration de l’AUF et l’université Cy Cergy Paris, laboratoire BONHEURS. Sciences participatives / 25 minutes (test 15 minutes + préparation 10 minutes)

Accès avec le billet Expositions

Participez à une expérience dans le cadre d’un protocole de recherche sur les mécanismes neurologiques mis en jeu dans l’apprentissage d’une écriture. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T13:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T13:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T13:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T13:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T17:00:00

