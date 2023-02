APPRENDRE À DESSINER ET DÉCALQUER AVEC RÉGIS LEJONC Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault OT DU CLERMONTAIS Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault Clermont-l’Hérault Régis Lejonc a publié plus de 80 albums, il est lauréat de plusieurs prix prestigieux. Ce touche à tout vous proposera un atelier d’illustration autour du calque et de la récolte d’image. Vous pourrez ensuite empruntez ses albums à la bibliothèque et découvrir sa lecture dessinée de son album Le jardin du dedans dehors le samedi 18 février au cinéma Alain Resnais. En partenariat avec l’association T’as pas tout dit.

Gratuit, sur inscription. À partir de 7 ans.

