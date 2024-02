Apprendre à cuisiner et à conserver l’ail des ours Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer, samedi 9 mars 2024.

Apprendre à cuisiner et à conserver l’ail des ours Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Fabrication de tartinades végétales (noix/ail des ours, chèvre/ail des ours, pesto servies dans des barquettes en parmesan

Pain perdu salé à l’ail des ours

Chips d’ail des ours

Les recettes réalisées sont ensuite dégustées sur place.

Fabrication de tartinades végétales (noix/ail des ours, chèvre/ail des ours, pesto servies dans des barquettes en parmesan

Pain perdu salé à l’ail des ours

Chips d’ail des ours

Les recettes réalisées sont ensuite dégustées sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 13:30:00

Tutti Planti 1 Place de la Gare

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie blanquet.catherine@wanadoo.fr

L’événement Apprendre à cuisiner et à conserver l’ail des ours Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par Calvados Attractivité