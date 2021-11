Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Apprendre à construire une cabane végétale Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô Manche Centre d’information sur l’éco-construction, les énergies renouvelables et le jardin au naturel, le Pavillon des énergies propose, en partenariat avec le centre Nelson Mandela et le « Jardin au p’tit soin », une animation gratuite pour fabriquer une cabane en saule vivant, idéale pour en faire un espace de jeu ou de détente. Venez fabriquer une cabane en saule vivant dans le jardin pédagogique du Lieu Dix, 10 rue Saint-Georges à Saint-Lô.

