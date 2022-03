Apprendre à communiquer Autrement Maison des Associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Associations, le samedi 9 avril à 09:30

Venez apprendre à mieux communiquer, avec une pédagogie de la communication issue des travaux de Jacques Salomé, qui permet d’entretenir des relations harmonieuses avec soi-même et les autres, dans le domaine personnel, familial, conjugal, professionnel et social. Elle s’acquiert lors de stages, de conférences, de formations ou de séances individuelles.

Entrée libre

Maison des Associations 46ter rue Ste Catherine Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T16:30:00

