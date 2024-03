Appréhender le numérique et la cybersécurité sous l’angle du droit international et européen des droits de l’homme Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes, lundi 18 mars 2024.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance HDR de Sandrine Turgis, intitulée Appréhender le numérique et la cybersécurité sous l’angle du droit international et européen des droits de l’homme. De l’accès au(x) droit(s) aux parcours migratoires en passant par les menaces hybrides,

le lundi 18 mars 2024 à 14 heures

à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil,

devant le jury composé de :

Céline CASTETS-RENARD, Professeure, Université d’Ottawa (Canada), Rapporteur,

Thibaut FLEURY GRAFF, Professeur, Université Paris Panthéon Assas, Rapporteur,

Anne-Thida NORODOM, Professeure, Université de Paris cité, Rapporteur,

Nathalie MALLET-POUJOL, Directrice de recherche CNRS, Université de Montpellier,

Valère NDIOR, Professeur, Université de Bretagne occidentale, Brest,

Guillaume LE FLOCH, Professeur, Université de Rennes,

Brunessen BERTRAND, Professeure, Université de Rennes.

Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

