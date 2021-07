Moyenmoutier Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier, Vosges Appréciez la sérénité des lieux en profitant d’une visite guidée de l’abbaye Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Vosges

Appréciez la sérénité des lieux en profitant d’une visite guidée de l’abbaye Abbaye de Moyenmoutier, 18 septembre 2021, Moyenmoutier. Appréciez la sérénité des lieux en profitant d’une visite guidée de l’abbaye

Abbaye de Moyenmoutier, le samedi 18 septembre à 14:30

### Après avoir été cachée pendant près de deux siècles par les bâtiments industriels, la façade de l’abbaye est dévoilée. Dans son parc aménagé, découvrez la très impressionnante église de Moyenmoutier, qui vous surprendra par ses dimensions et son architecture.

Gratuit. Entrée libre. Rdv pour Moyenmoutier : au grand escalier de l’église côté jardins.

Après avoir été cachée pendant près de deux siècles par les bâtiments industriels, la façade de l’abbaye est dévoilée. Abbaye de Moyenmoutier 2 Rue des Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier Moyenmoutier Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moyenmoutier, Vosges Autres Lieu Abbaye de Moyenmoutier Adresse 2 Rue des Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier Ville Moyenmoutier lieuville Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier