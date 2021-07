Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e arrondissement Paris Apportez votre soutien à l’association VisionSolidarité Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi, mercredi de 9h30 à 18h

gratuit

L’association VisionSolidarité permet l’accès à la santé visuelle aux plus démunis et à celles et ceux qui sont éloigné.e.s des systèmes de prévention et de soins. Pour les personnes ne bénéficiant pas du 100% santé (sans couverture sociale, sécurité sociale sans complémentaire santé, AME), l’accès aux soins et donc aux lunettes reste compliqué car souvent onéreux. L’association se rend régulièrement dans les locaux de la Maison de la Via Associative et Citoyenne (MVAC) du 18e arrondissement pour proposer des rendez-vous médicaux à celles et ceux qui en ont besoin. Votre mission sera d’accueillir les personnes ayant pris rendez-vous, de les faire patienter et de tenir le registre des rendez-vous. Animations -> Autre animation Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e arrondissement 15 passage Ramey Paris 75018

4, 12 : Marcadet – Poissonniers (208m) 12 : Jules Joffrin (335m)

Contact :Volontaires de Paris https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Animations -> Autre animation Solidaire

Vision Solidarité

