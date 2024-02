Apporte ta brique au moulin Rives-en-Seine, samedi 22 juin 2024.

Apporte ta brique au moulin Rives-en-Seine Seine-Maritime

En lien avec l’opération d’inventaire croisé des patrimoines en cours sur la commune déléguée de Villequier, ce Rendez-vous du Parc invite à participer à une découverte sensorielle du patrimoine axée sur la brique de Villequier et la présence de plusieurs moulins sur la commune. Une manière ludique et conviviale de découvrir la géologie et l’hydrographie spécifiques de ce village qui ont favorisé l’implantation de plusieurs moulins à eau, puis le développement d’une activité d’extraction d’argile (gisement kimméridgien) et d’une fabrique (les établissements céramiques de Villequier) de briques, tuiles, pavés et autres éléments de décor en terre cuite (épis de faitage, jardinières…) entre 1866 et 1895. Certains de ces articles étaient envoyés dans les anciennes colonies françaises et de nombreuses briques sont encore visibles dans les communes riveraines de la Seine.

Gaëlle Pottier, en charge des inventaires croisés des patrimoines au Parc, et Sandrine Pérégrine, guide conférencière, animeront ce Rendez-vous du Parc au cours d’une balade sensorielle et culturelle, qui se terminera par une dégustation de produits locaux. Cette visite s’inscrit également dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22 19:30:00

Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

