Appolonie + Talin Maas Venelles, 28 janvier 2023, Venelles .

Appolonie + Talin Maas

1 place Marius Trucy Bouches-du-Rhône Salle des fêtes de Venelles Venelles Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône 1 place Marius Trucy

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28

Bouches-du-Rhône 1 place Marius Trucy

Venelles

Bouches-du-Rhône

EUR 12 12 Appolonie

sᴏᴜʟ – ᴊᴀᴢᴢ – ʀɴʙ

Après avoir fait longtemps ses armes à Londres, Appolonie est de retour au pays accompagnée d’un live band marseillais de haute volée. Tour à tour soul, r&b ou jazz, on y entend les influences de Robert Glasper, Solange ou The Internet. La classe!





Talin Maas

sᴏᴜʟ – ᴊᴀᴢᴢ – ʜɪᴘ-ʜᴏᴘ

On l’a connue chanteuse et rappeuse du groupe Récréation! Cette fois, Talin Maas arrive avec un projet solo plus soul, tout en gardant pas loin les rythmiques hip-hop solaire. Son 1er EP arrive courant 2023 avec un live band tout aussi pointu. Bref tout ce qu’on aime !

On débute la rentrée avec deux voix et deux projets enthousiasmants: Appolonie et Talin Maas.

Deux artistes brillantes et une scène nu soul de chez nous qui méritaient un coup de projecteur…!

contact@comparsesetsons.fr +33 7 82 36 34 39 https://www.comparsesetsons.fr/

Bouches-du-Rhône 1 place Marius Trucy Venelles

dernière mise à jour : 2022-12-21 par