Une découverte en famille d’applications numériques pour tablette ou smartphone Pour cette nouvelle sélection,embarquement vers la biologie animale, le fonctionnement de la lumière ou la notion des contraires. Les joueurs ne seront pas en reste puisqu’il découvriront un “non-jeu” atypique et l’adaptation d’Orwell “la ferme des animaux” **Le samedi 20 novembre 2021 de 10:30 à 11:30** **Condition d’accès** à partir de 6 ans, Gratuit, sur inscription au 04 77 83 07 50 **Public** De 5 à 8 ans, atelier parents/enfants Source: [https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/722-applis-hour](https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/722-applis-hour)

Embarquement vers la biologie animale, le fonctionnement de la lumière ou la notion des contraires.

