Applis à gogo Médiathèque Samuel Beckett Guérande, samedi 23 mars 2024.

Applis à gogo Des applications ludiques pour tablettes et smartphones à découvrir et tester en accès libre. De 7 à 10 ans. Samedi 23 mars, 15h00 Médiathèque Samuel Beckett Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Des applications ludiques pour tablettes et smartphones à découvrir et tester en accès libre.

De 7 à 10 ans.

Médiathèque Samuel Beckett Centre Culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/applis-a-gogo-guerande.html »}]

JEUNESSE LOISIRS