Créhen Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Côtes-d'Armor, Créhen Application numérique – Temple de Mars 3D Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars” Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Application numérique – Temple de Mars 3D Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars”, 18 septembre 2021, Créhen. Application numérique – Temple de Mars 3D

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars”

Sur le site du Temple de Mars, grâce à l’application de réalité augmentée, « Temple de Mars 3D » visualisez à travers votre smartphone ou tablette le sanctuaire tel qu’il était il y a plus de 1 800 ans ! Audios, vidéos et jeux pour vivre le patrimoine en s’amusant ! _Téléchargement gratuit sur smartphones et tablettes (Apple store et Play Store)_ Application de réalité augmentée pour découvrir le Temple de Mars tel qu’il était à son apogée au IIe siècle de notre ère. Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars” Route D94, 22130, Corseul Créhen Le Paradis Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Créhen Autres Lieu Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Adresse Route D94, 22130, Corseul Ville Créhen lieuville Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Créhen