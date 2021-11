La Pointe Des Émigrés GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes La Pointe Des Émigrés, Morbihan Application mobile qui s’inspire de Pokémon Go mais avec des animaux réels ! GRETA Bretagne Sud GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes La Pointe Des Émigrés Catégories d’évènement: La Pointe Des Émigrés

Morbihan

GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes, 30 novembre 2021, La Pointe Des Émigrés.

du mardi 30 novembre au mercredi 1 décembre à GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes

Le lancement du concours ainsi qu’une présentation de l’application vous sera proposé le mardi. À la suite du concours, un visionnage du leaderboard ainsi qu’un débriefing vous sera proposé le lendemain !

Entrée libre

Concours de capture d'animaux depuis l'application « Les Gardiens d'Amos », réalisée par des stagiaires en formation de Concepteur Développeur d'Applications.
GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes
20, rue Winston Churchill, 56 000 VANNES
La Pointe Des Émigrés
Le Vincin
Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T11:00:00;2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T17:00:00

Lieu GRETA Bretagne Sud Agence de Vannes
Adresse 20, rue Winston Churchill, 56 000 VANNES
Ville La Pointe Des Émigrés