Gratuit : non Pour les 6/9 ans Inscription à partir du samedi 6 novembre par téléphone au 02 40 04 05 37 ou sur place, ou bien en ligne sur le site de la médiathèque. Acueil dans le respect des règles sanitaires du moment Atelier pour enfants de 6 à 9 ans autour d’une application sur tablette.Au menu de cette séance : exploration des confins de l’univers et approche de l’infiniment petit. Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/

