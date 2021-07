Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Appli Hour – L’heure numérique Partir en livre Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Appli Hour – L’heure numérique Partir en livre Atelier (Les Granges), 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Jean. Appli Hour – L’heure numérique Partir en livre

Atelier (Les Granges), le mardi 20 juillet à 15:30

Aide ce vieil homme à cheminer dans ses souvenirs ! Guide-le et découvre pourquoi il décide de quitter sa petite maison en bord de mer. À partir de 7 ans – Parents bienvenus Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T15:30:00 2021-07-20T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Atelier (Les Granges) Saint-Jean