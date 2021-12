Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Appli Hour Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Atelier (Les Granges), le samedi 15 janvier 2022 à 15:30

« Unravel Two » : Coopérez dans cette aventure unique et poétique. à partir de 7 ans – Adultes bienvenus Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T15:30:00 2022-01-15T16:30:00

