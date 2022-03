Appli hour : A partager Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Appli hour : A partager Médiathèque-Espace Diderot, 6 avril 2022, Rezé. 2022-04-06 2 séances, l’une à 15h et l’autre à 16h30 – Durée 1 heure Inscription à partir du mercredi 23 mars par téléphone au 02 40 04 05 37, sur place ou en ligne.

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Gratuit Pour les 6/9 ans 2 séances, l’une à 15h et l’autre à 16h30 – Durée 1 heure Inscription à partir du mercredi 23 mars par téléphone au 02 40 04 05 37, sur place ou en ligne. Atelier pour enfants de 6 à 9 ans autour d’une application sur tablette. Au menu de cette séance : découverte des applications (histoires, énigmes, jeux) sur un mode collaboratif. Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque-Espace Diderot Adresse 1 Place Lucien Le Meut Ville Rezé Age maximum Pour les 6/9 ans lieuville Médiathèque-Espace Diderot Rezé Departement Loire-Atlantique

Médiathèque-Espace Diderot Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Appli hour : A partager Médiathèque-Espace Diderot 2022-04-06 was last modified: by Appli hour : A partager Médiathèque-Espace Diderot Médiathèque-Espace Diderot 6 avril 2022 Médiathèque-Espace Diderot Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique