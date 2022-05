Apple Tree Game : Escape Game dans les Vergers Lalobbe, 12 mai 2022, Lalobbe.

Apple Tree Game : Escape Game dans les Vergers Cidrerie Les Bulles Ardennaises Lalobbe

2022-05-12 – 2022-05-14

Cidrerie Les Bulles Ardennaises Lalobbe Ardennes

EUR 5 5 Lalobbe

L’Apple Tree Game : un Escape Game version verger ! Un jeu grandeur nature, combinant énigmes, enquête et observation pour découvrir et comprendre le rôle essentiel et remarquable des vergers !Jeux à faire en famille ou entre amis, durée 50 min. environ et sur un espace de 3ha. de vergers.Horaires d’ouvertures : Mercredi : 14h-18h Jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h Samedi : 9h-12h Plus d’informations par téléphone ou par mail.

contact@lesbullesardennaises.com +33 3 24 52 80 82 http://lesbullesardennaises.com/

