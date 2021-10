Aix-en-Provence Brasserie du bar des arts Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Apple Moon Brasserie du bar des arts Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Apple Moon Brasserie du bar des arts, 6 novembre 2021, Aix-en-Provence. Apple Moon

Brasserie du bar des arts, le samedi 6 novembre à 19:00

Après plus d’un an d’absence sur Aix-en-Provence, Apple Moon revient à la Brasserie du Bar des Arts ! Saison après saison Apple Moon vous ont ambiancés, fait chanter et vibrer à la Brasserie. Aujourd’hui le trio revient avec un nouveau répertoire, toujours avec Jules Carrion à la Batterie, Romain Redon à la guitare et Jeanne Carrion au chant. Restauration sur place Réservation conseillé 0671446710 31 rue Portalis Aix-en-Provence ♫♫♫ Brasserie du bar des arts 31 rue Portalis 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Brasserie du bar des arts Adresse 31 rue Portalis 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Brasserie du bar des arts Aix-en-Provence