Montreuil Simplon Montreuil Montreuil, Seine-Saint-Denis Apple Foundation Program – formation gratuite applications mobiles iOS Simplon Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Apple Foundation Program – formation gratuite applications mobiles iOS Simplon Montreuil, 30 novembre 2021, Montreuil. Apple Foundation Program – formation gratuite applications mobiles iOS

Simplon Montreuil, le mardi 30 novembre à 15:00

**Apple a choisi Simplon comme partenaire unique** en France pour développer l’Apple Foundation Program que vous retrouverez à Lille, **Montreuil**, Lyon, Marseille et Toulouse. Lors de cette **formation d’initiation gratuite** de 4 semaines unique en son genre vous apprendrez : à créer une **maquette** d’application, à coder sur **Swift**, à présenter un prototype **d’application** devant des professionnels … Vous travaillerez en équipe et apprendrez à gérer un projet digital. Mais surtout : vous repartirez avec votre prototype d’application mobile ! Accompagné·e de formateur·rice·s expérimenté·e·s vous serez très bien entouré·e·s pour valider votre projet pro, confirmer votre reconversion professionnelle ou simplement monter en compétences en ajoutant une corde à votre arc. **Pas de niveau technique attendu mais forte motivation !**

Entrée libre

Vous souhaitez apprendre à développer des applications mobiles ? Vous avez un projet de formation dans le numérique ? Venez échanger avec nous, l’Apple Foundation Program est peut-être pour vous ! Simplon Montreuil 55 rue de Vincennes 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Simplon Montreuil Adresse 55 rue de Vincennes 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Simplon Montreuil Montreuil