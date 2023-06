Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #4 – Appietto appietto Appietto Catégories d’Évènement: Appietto

Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #4 – Appietto Lundi 28 août, 19h30 appietto Entrée libre

étape #4

Lundi 28 août 2023 à 19H30

(Appietto / U Marchissaciu / Centre village)

Le Cabaret de la Montagne Corse

Cirque, Musique, Danse, Chant, Clown, Conte, Cinéma, Théâtre, Polyphonies appietto appietto Appietto 20167 Corse-du-Sud Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

