Appetite for the Depths Johanne KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Appetite for the Depths Johanne » mercredi 27 mars.

À PARTIR DE 14 ANS | LA PIÈCE CONTIENT DES SCÈNES DE NUDITÉ

En 2020, Johanne entame un processus de transition. C’est de cette histoire personnelle en lutte contre un corps imposé par la biologie et du désir de se réunir que découle cette création. Comme un plongeon vers soi, Appetite for the Depths met en chorégraphie ce voyage sensuel d’un corps vibrant, en déplacement, jamais figé. Habitée par la pratique du vogue fem et des influences Ballroom des interprètes, Appetite for the Depths use d’un vocabulaire gestuel issu de danses subversives de minorités invisibilisées dont les corps portent une urgence du besoin d’expression et ce n’est pas un hasard. En créant un espace safe loin d’une binarité oppressante, les corps peuvent enfin se permettre d’être ce qu’ils souhaitent dans un monde où les possibles non-conformes à la norme admise s’épanouissent. Elles réinventent ainsi leurs propres imaginaires pour mieux se réapproprier une mythologie trans et donner naissance à de nouvelles fictions dans lesquelles se retrouver.



Une performance immersive qui exprime à travers le mouvement l’expérience du corps en transition.



Chorégraphie Johanne

Création musicale Chaos Clay

Décors Julie Magenta

Interprétation Johanne, Sayari-Alexandria, Tokyo Sonsay Lorvan

Regards extérieurs Catol Texeira, Élie Autin

Scénographie Anonie Oberson

Technique et création lumière Selim Dir Melaizi

Technique son Chaos Clay



Durée 50 minutes 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

