Durée 1h15

« Appelle-moi Olympe ! »

Ainsi s'adresse Olympe de Gouges à Maximilien Robespierre, alors que s'échappant pour quelques heures de l'infirmerie de la prison de la Petite-force, elle l'oblige à l'affronter dans l'enceinte des Jacobins, tandis qu'il s'apprête à répéter un discours. Cette uchronie, (libre création d'évènements qui ne se sont pas produits) permet à nos deux protagonistes de confronter leurs divergences, mais aussi de mettre en évidence certaines ressemblances : rejet du père, besoin de se faire reconnaître, tendance au sacrifice, à l'extrémisme et la similarité de certaines de leurs opinions, notamment leur refus de la peine de mort (oui Robespierre a bien écrit sur ce thème !!) et de l'esclavage. Olympe n'a plus que quelques jours à vivre, elle veut tenter, une dernière fois, de faire reconnaître les droits des femmes et obliger Maximilien à faire face à ses propres contradictions. Olympe de Gouges cherche à faire réagir Robespierre, plaisante à ses dépens, le pousse dans ses retranchements, le taquine, se met en colère quand il s'obstine à faire preuve de mauvaise foi. Mais c'est aussi, pour l'Incorruptible, l'occasion de mettre en valeur la modernité visionnaire de nombre de ses principes. Deux destins exemplaires qui auraient pu ne pas être contraires.

