Lormes Lormes Lormes, Nièvre “ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc” Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

“ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc” Lormes, 4 décembre 2021, Lormes. “ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc” Lormes

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

Lormes Nièvre “ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc”. Séance du club d’œnologie de 18h à 20h à la salle de la mairie. Association La Plaque des Goûts. philboutet@mac.com “ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc”. Séance du club d’œnologie de 18h à 20h à la salle de la mairie. Association La Plaque des Goûts. Lormes

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Ville Lormes lieuville Lormes