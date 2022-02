APPELEZ-MOI MADAME Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

APPELEZ-MOI MADAME Le Mans, 9 mars 2022, Le Mans. APPELEZ-MOI MADAME Le Mans

2022-03-09 20:30:00 – 2022-03-09

Le Mans Sarthe Appelez-moi madame est un quatuor participatif qui traite d’identités de genre. C’est une fête, un enterrement de vie de jeune fille avec tous ses clichés : karaoké, stripteaser, déguisements… sous le signe du girl power. Trois femmes réinventent ce qui fait qu’une femme est femme. L’homme, quant à lui, cherche quel homme il est. Tendrement, la fiction se mêle à la réalité, pour caresser de nouveaux possibles.

https://www.no-man-s-land.com/ Dans le cadre de la semaine de l’égalité Conception: Leïla Gaudin

Interprétation : Margaux Amoros, Sabine Rivière, Joana Schweizer et Alexandre Bibia

Durée: 1h

Tarifs : 10€ / 7€ / 4€

Réservations au 02.43.83.27.70

ou sur billetterie-eve@univ-lemans.fr Appelez moi madame, de la cie No man’s Land (Le Mans) billetterie-eve@univ-lemans.fr Appelez-moi madame est un quatuor participatif qui traite d’identités de genre. C’est une fête, un enterrement de vie de jeune fille avec tous ses clichés : karaoké, stripteaser, déguisements… sous le signe du girl power. Trois femmes réinventent ce qui fait qu’une femme est femme. L’homme, quant à lui, cherche quel homme il est. Tendrement, la fiction se mêle à la réalité, pour caresser de nouveaux possibles.

https://www.no-man-s-land.com/ Dans le cadre de la semaine de l’égalité Conception: Leïla Gaudin

Interprétation : Margaux Amoros, Sabine Rivière, Joana Schweizer et Alexandre Bibia

Durée: 1h

Tarifs : 10€ / 7€ / 4€

Réservations au 02.43.83.27.70

ou sur billetterie-eve@univ-lemans.fr Le Mans

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

APPELEZ-MOI MADAME Le Mans 2022-03-09 was last modified: by APPELEZ-MOI MADAME Le Mans Le Mans 9 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe