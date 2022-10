Appelez-moi François La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 22 novembre 2022

de 20h30 à 23h00

12€

Appelez-moi François est un duo basé en Normandie à la recherche de l’innocence originelle de la pop. Appelez-moi François est un duo basé en Normandie à la recherche de l’innocence originelle de la pop. Celle des sixties, revampée aux sonorités vintage. Celle qui se distingue par son élégance, son humour mélancolique, ses trouvailles sonores et cette façon de faire sonner des textes en français sur des mélodies aux accents british. SOPHIE LE CAM Artiste engagée, Sophie Le Cam réhabilite le port de la cagoule en laine. En 2019, la sortie de son deuxième EP intitulé « Veuillez croire » lui vaudra d’être interviewée par France Bleu Picardie en raison de ses origines et il sera soutenu par la Sacem et relayé par les magazines Hexagone, Francofans et Longueur d’ondes en raison de sa qualité artistique. Aussi, les titres « Tous les Michel », « Sujet Limite » et « Pique-niquer » seront diffusés sur Fip. La même année, elle obtiendra le Prix de la création du tremplin A nos chansons. En 2021, le single Les garçons les garçons les garçons voit le jour. Avec candeur et impertinence, la chanteuse développe d’une voix percutante un univers rétro-sixties, tendre et décalé, qui n’est pas sans rappeler Renaud ou Philippe Katerine. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Contact : http://www.damedecanton.com/event/appelez-moi-francois-1ere-partie-sophie-le-cam/ https://www.billetweb.fr/appelez-moi-fran-ois-1ere-partie-sophie-le-cam

APPELEZ-MOI FRANÇOIS + 1ère Partie Sophie Le Cam

