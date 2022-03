Appel d’Air – Projection du film “Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui” Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Ce jeudi 19 mai 2022, Appel d’Air vous propose la projection du film ” Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui ” réalisé par Laurence Fleury au Palais des Congrès de Lourdes. La réalisatrice amorce son film sur Henri Beraldi qui définit le pyrénéisme comme la combinaison de trois verbes : « ascensionner, écrire et sentir ». Elle brosse le portrait des grands pyrénéistes du XXe siècle, en donnant la parole à ceux qui aujourd’hui perpétuent cette vision. Un débat suivra la projection. Entrée libre. * Cycle de Conférences “Appel d’Air”

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/1666-conference-appel-d-air-pyrenees-une-experience-du-paysage-3?date=2022-05-19-18-00 Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes

