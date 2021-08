Courlac Refuge LPO de Courlac Charente, Courlac Appel aux volontaires ! Restauration des mares naturelles du refuge de Courlac Refuge LPO de Courlac Courlac Catégories d’évènement: Charente

Courlac

Appel aux volontaires ! Restauration des mares naturelles du refuge de Courlac Refuge LPO de Courlac, 18 septembre 2021, Courlac. Appel aux volontaires ! Restauration des mares naturelles du refuge de Courlac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Refuge LPO de Courlac

### La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose un chantier participatif de restauration d’une mare dans un refuge labellisé pour préserver la biodiversité du lieu. Les mares de ce Refuge LPO sont anciennes et sont en train de se combler progressivement. Afin de restaurer cet habitat et de re-créer des conditions d’accueil pour la faune sauvage, nous avons besoin de votre aide ! Pour préserver cet habitat, nous organiserons ce chantier sur plusieurs années.

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir : bottes, vêtements usés, tenue de rechange. Possibilité de pique-niquer sur place.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose un chantier participatif de restauration d’une mare dans un refuge labellisé pour préserver la biodiversité du lieu. Refuge LPO de Courlac Place de l’église, 16112 Courlac Courlac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Courlac Autres Lieu Refuge LPO de Courlac Adresse Place de l'église, 16112 Courlac Ville Courlac lieuville Refuge LPO de Courlac Courlac