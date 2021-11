Chantepie pôle Petite enfance Chantepie, Ille-et-Vilaine Appel aux dons d’objets pour enfants pôle Petite enfance Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

**Appel à solidarité** Une cantepienne au grand cœur a souhaité organiser dans notre ville une collecte à destination des enfants, au profit des Restos du cœur d’Ille-et-Vilaine. Elle s’est associée à la crèche cantepienne les Frimousses (99 avenue André Bonnin), qui accueillera vos dons lors de deux rendez-vous : * lundi 13 décembre 2021 de 16h à 19h * mercredi 12 janvier 2022 de 8h à 11h ### **Que déposer ?** * des jouets neufs * des produits alimentaires (hors produits frais) * du matériel de puériculture * des vêtements pour bébés Pour les Restos du cœur d’Ille-et-Vilaine pôle Petite enfance 99 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

