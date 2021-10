Paris Ministère de Paris Paris Appel aux doctorantes et aux doctorants pour contribuer au livre “Fête de la Science” 2022 Ministère de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la troisième année consécutive la CPU s’associera en 2021 au livre de la Fête de la science « Sciences en bulles » qui met en images et sous la forme d’une bande dessinée 10 thèses de doctorant.e.s issus d’universités françaises. Vous trouverez ci-joint l’appel à candidature destiné aux doctorants. Pour participer au projet, nous invitons les doctorants à se rapprocher des services communication et culture – CST (si différent) qui sont en charge de porter le projet dans les établissements. Enfin et pour information, vous trouverez ci-après un lien vous permettant d’accéder à la BD « [Planète Nature](https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-10/Sciences%20en%20Bulles%20num%C3%A9rique.pdf) » de cette année.

Rapprochez-vous du service culture, culture scientifique ou du service communication de votre université pour déposer votre candidature. Attention : les dossiers doivent être envoyés par leurs soins avant le lundi 8 novembre 2021.

