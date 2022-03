Appel aux bénévoles Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Appel aux bénévoles Salle des fêtes, 2 avril 2022, Erquy.

Salle des fêtes, le samedi 2 avril à 10:00

Pour que le Chant des Vagues soit une grande fête, l’association a besoin de bras et de bénévoles affectés aux divers évènements: concerts, exposition, déambulation, accueil, restauration, billetterie… Rendez-vous le samedi 2 Avril à 10 h à la salle des fêtes d’Erquy pour une présentation détaillée des réjouissances et pour la création des équipes de bénévoles! La première édition du Chant de Vagues, Festival de la chanson Française d’Erquy, se tiendra du 3 au 5 juin 2022. Cinq concerts, huit artistes, trois journées de fête dans la ville et sur scène. Salle des fêtes place de la mairie, 22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00

