Appel à résidence Prix Wicar 2025, Résidence de création de la Ville de Lille à Rome Centre-ville de Lille Lille, jeudi 28 mars 2024.

Appel à résidence Prix Wicar 2025, Résidence de création de la Ville de Lille à Rome La Ville de Lille lance son appel à candidature pour sa résidence d’artistes à Rome en 2025 ! 29 mars – 26 mai Centre-ville de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T00:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-05-26T00:00:00+02:00 – 2024-05-26T23:59:00+02:00

Vous êtes artiste plasticien, architecte ou designer de Lille et de sa métropole de moins de 40 ans ? Vous pouvez postuler à cet appel à projet pour bénéficier de ce dispositif d’aide à la création contemporaine au cœur de Rome.

La résidence Wicar accueille ainsi chaque année trois artistes émergents en résidence pour une durée de trois mois chacun dans un atelier au cœur de Rome. Cette résidence de création vise à accompagner la production d’une œuvre qui exprimera la rencontre entre l’artiste et le territoire romain. Chaque lauréat bénéficie d’une aide à la création de 5000 euros, de partenariats locaux et de l’accueil au sein de cet atelier logement.

A l’issue de ce temps de création, les trois lauréats sont invités à présenter leur travail à Lille lors de l’exposition collective « Format à l’Italienne » présentée à L’Espace Le Carré, espace municipal d’art contemporain de la Ville de Lille puis à Rome en fonction des partenariats romains.

Enfin, la Ville de Lille se donne la possibilité d’acheter l’œuvre produite dans le cadre de cette résidence afin qu’il intègre le fonds d’art contemporain de la Ville de Lille, si celle-ci correspond à ses attentes et budget.

L’inscription à la session 2025 est désormais ouverte.

Pour postuler, veuillez télécharger le dossier de candidature.

Vous avez jusqu’au 26 mai 2024 pour envoyer votre dossier par mail ou par courrier.

La Direction des Arts Visuels se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :

Direction des Arts Visuels

23 rue du Pont Neuf – 59 000 Lille

Tel : 0362260830

Mail : atelierwicar@mairie-lille.fr

