Appel à Projets ZEBOX EUROPE Online, 14 février 2022, Marseille.

Appel à Projets ZEBOX EUROPE

du lundi 14 février au vendredi 25 mars à Online

ZEBOX, l’incubateur et accélérateur international pour startups innovantes, est à la recherche de nouvelles startups porteuses d’innovations dans les domaines de la supply chain et de l’industrie 4.0. Les candidatures sont à envoyer avant le 25 mars. **Critères de sélection pour rejoindre ZEBOX EUROPE :** * Avoir une équipe fondatrice forte et complémentaire qui apporte des innovations durables dans le domaine du transport, de la logistique et de l’industrie 4.0. * Développer une solution qui utilise l’IA, la blockchain, l’IoT, la robotique ou la réalité virtuelle * Avoir un MVP (Minimum Viable Product) Pour candidater chez ZEBOX : [https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply](https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply) **Pourquoi candidater chez ZEBOX ?** Le programme d’incubation d’un an est pensé pour permettre aux entrepreneurs d’obtenir un soutien en matière de stratégie, de vente, de levée de fonds, de pitch et de communication. ZEBOX donne également accès à des installations pour les essais des solutions (ports, entrepôts, navires, etc.) et permet le développement de la visibilité des startups. Une des ses forces réside dans sa capacité à rassembler et connecter un réseau international d’entrepreneurs, de grands groupes leaders dans leurs domaines, d’investisseurs et d’experts de l’innovation. ZEBOX a déjà accompagné 53 startups dans le développement de leurs projets et a permis à la conclusion de 4 partenariats stratégiques : Searoutes/ Ceva Logistics, Syroco/ CMA CGM, Wing/ Ceva Logistics et Notilo + / CMA CGM **Plus d’informations sur le programme d’incubation de ZEBOX Europe lors d’une session d’information le 16 février à 16h (CET). Inscriptions ici : [https://www.eventbrite.fr/e/260263323607](https://www.eventbrite.fr/e/260263323607)** **Les candidatures au programme d’incubation ZEBOX EUROPE sont ouvertes jusqu’au 25 mars 2022** **Lien pour candidater : [https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply](https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply)**

Inscriptions

ZEBOX, l’incubateur et accélérateur international pour startups innovantes, est à la recherche de nouvelles startups porteuses d’innovations dans les domaines de la supply chain et de l’industrie 4.0.

Online Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T00:01:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:01:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:01:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:01:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:01:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:01:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:01:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:01:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:01:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:01:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:01:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:01:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:01:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:01:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T00:01:00 2022-02-28T23:59:00;2022-03-01T00:01:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T00:01:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T00:01:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T00:01:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T00:01:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:01:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T00:01:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T00:01:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:01:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:01:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:01:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:01:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:01:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T00:01:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T00:01:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:01:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:01:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:01:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:01:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:01:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:01:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:01:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:01:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:01:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:01:00 2022-03-25T23:59:00