**Dans la cadre de France 2030, la stratégie d’accélération “Santé numérique” lance un appel à projets AAP ambitieux, doté d’un budget de 63 millions d’euros. Il a pour objectif de financer des tiers lieux pour répondre au manque de terrains d’expérimentation, l’une des principales limites identifiées au développement de la filière numérique en santé lors de la consultation publique de préfiguration de la stratégie d’accélération réalisée au premier trimestre 2021.** Toutes les structures de santé (sanitaire ou médico-sociale, publique ou privée, en ville ou en établissement) ainsi que les acteurs de l’innovation (intégrant une structure de santé sanitaire ou médico-sociale) peuvent candidater pour devenir « Tiers-Lieux d’expérimentation ». 30 tiers lieux seront ainsi sélectionnés entre 2022 et 2024, selon 3 vagues successives d’appels à projets qui seront opérées par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat. Ces Tiers lieux seront financés pour : * Tester l’usage de nouveaux services numériques en santé en vie réelle et bénéficier du retour d’expérience des utilisateurs (impact, acceptabilité, ergonomie, etc.) ; * Mener des études de besoins des usagers ; * Mesurer les bénéfices médico-économiques des solutions testées ; * Accompagner le déploiement et l’accès au marché des solutions ayant fait la preuve de leur impact ; * Associer les professionnels et personnes concernées dans la co-conception des solutions. Les Tiers Lieux d’expérimentation sélectionnés par cet AAP auront accès à deux enveloppes financières : * Une enveloppe dédiée à l’animation du tiers lieu d’expérimentation ; * Une enveloppe spécifique leur permettant de co-financer l’expérimentation de solutions numériques. 100 expérimentations sont visées d’ici 2025. **Date de clôture de consultation : 25 mai 2022 12:00** Caisse des dépôts Caisse des dépôts 56 rue de Lille, Paris Paris Faubourg Saint-Germain

