le jeudi 18 novembre à 11:00

Appel à projets PIA 4 ——————— Soutien aux solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux ————————————————————————————————————————– Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du « volet dirigé » du PIA4 – qui se déclinera notamment en une stratégie nationale « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux ». L’objectif de cette stratégie est de lever les verrous limitant le développement du recyclage, d’élaborer et lancer des dispositifs de soutien à l’offre et à la demande de matières premières de recyclage (MPR), étroitement interconnectées, et d’accompagner par des mesures complémentaires le déploiement des solutions innovantes. Il est en effet impératif d’accélérer la transition vers une économie circulaire afin d’inscrire la société française sur une trajectoire ambitieuse de découplage entre croissance économique et consommation de ressources naturelles. Le recyclage, qui conduit à substituer aux matières premières vierges (MPV) des matières premières de recyclage (MPR) contribue à ce découplage. En l’absence de politiques ambitieuses en ce domaine, l’accélération de la demande mondiale en matières premières au cours des deux dernières décennies, en lien avec la croissance démographique, le développement économique des pays émergents et le maintien d’un haut niveau de consommation des pays occidentaux, pourrait non seulement compromettre l’atteinte des objectifs climatiques internationaux mais aussi augmenter la vulnérabilité des économies. Thématiques ouvertes : technologies de tri / recyclage des plastiques / recyclage des métaux stratégiques Thématiques à venir (1er trimestre 2022) : recyclage des papiers/Cartons, recyclage des textiles, recyclage des composites. PIA 4 Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

