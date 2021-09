La Motte-Servolex Le Village by CA des Savoie La Motte-Servolex, Savoie Appel à projets SOMFY x Village by CA des Savoie Le Village by CA des Savoie La Motte-Servolex Catégories d’évènement: La Motte-Servolex

Le Groupe Somfy est présent dans 58 pays au travers de ses 13 marques et 6500 collaborateurs. Il est le partenaire de confiance, utile et durable, pour l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Au sein de l’équipe Innovation & Customer Insights, la mission est d’accélérer l’innovation chez Somfy. La collaboration avec le Village by CA des Savoie, structure totem de l’accompagnement de start-up sur le territoire des Savoie, est l’un des marqueurs du dispositif d’innovation ouverte de Somfy. Le lancement de l’appel à projets permettra à Somfy d’enrichir sa vision sur les tendances du marché et solutions innovantes. 2 thématiques: * Développement durable: Inventer des produits autonomes et sans piles, innover pour un bâtiment plus économe, sain et confortable, faire évoluer les produits et pratiques pour réduire l’impact environnemental * Digitalisation: Inventer les services de l’habitat connecté, améliorer l’expérience des clients avec les technologies digitales A la clé: * Un partenariat avec Somfy: accès à un Innovation Lab permettant de faire tester la solution à plus de 4000 clients du Groupe, rencontre des Business Lines, mises en réseau dans le Groupe Somfy * Un accès à l’accompagnement, aux locaux et au réseau du Village by CA des Savoie * De la visibilité sur les supports de communicaton de Somfy, internes et externes et du Village by CA des Savoie Plus d’informations [sur notre site internet](https://des-savoie.levillagebyca.com/actualites/appel-projets-somfy).

Somfy recherche des solutions sur les thématiques du développement durable et de la digitalisation appliquées à la domotique. Le Village by CA des Savoie 19 Boulevard de la Mer Caspienne, Le Bourget du Lac La Motte-Servolex Savoie

