[**>> lien vers le site**](https://sofilm.fr/ecrivez-votre-court-metrage-et-participez-aux-4e-residences-sofilm-de-genre/) Les résidences SOFILM de genre ont pour objectif d’encourager l’écriture et la production de courts métrages de cinéma de genre au sens large : science-fiction, fantastique, horreur, super héros, polar et thriller. **ENVOYEZ VOTRE SCÉNARIO DE COURT METRAGE avant le 19 avril 2021.** Que vous soyez cinéaste, scénariste ou écrivain, que vous ayez déjà un producteur ou pas, il vous suffit pour participer aux résidences de nous proposer vos projets de court métrage de genre d’une durée comprise entre 10 et 20 minutes. **DES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR DES SCÉNARISTES,** **DES ILLUSTRATEURS ET DES SUPERVISEURS VFX** En parallèle d’un accompagnement par des scénaristes, il sera proposé aux auteurs de travailler sur l’univers visuel et musical de leur projet en collaboration avec des storyboarders, des experts en effets spéciaux et des compositeurs expérimentés. Les scénarios retenus seront lus en musique et en images par des comédiens lors du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, mi septembre 2021. **UNE RENCONTRE ET DISCUSSIONS AVEC CANAL +** **ET UN SOUTIEN A LA PRODUCTION PAR LA REGION GRAND EST.** Les projets sont accompagnés par l’équipe des programmes Courts de Canal+ tout au long du processus d’écriture. Un projet bénéficiera d’une aide à la production de la Région Grand Est de 20 000 euros remise lors de la lecture au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. **DOSSIER DE CANDIDATURE** Dossier à déposer avant le 19 avril 2021 à : [[residences@sofilm-festival.fr](mailto:residences@sofilm-festival.fr)](mailto:residences@sofilm-festival.fr) Le dossier devra comporter (Arial, taille 12) – Le formulaire d’inscription [**ici**](https://sofilm.fr/wp-content/uploads/2021/03/Formulaire-2021.docx) – Un bref résumé (3 lignes max.) – Un scénario (20 pages max.) – Note d’intention de réalisation – Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (repérages, références, casting…) – CV du scénariste et/ou réalisateur – CV éventuels des producteurs et contributeurs artistiques – Liens vers vos principales réalisations, écrites et/ou visuelles – Éléments visuels (facultatif) NB: Le dossier doit être sous forme d’un PDF unique, et doit être en version française. Tout dossier incomplet sera refusé. Tout dossier remis est définitif.

