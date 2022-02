APPEL À PROJETS – Résidence Héroïnes 2022 par La Scénaristerie La Scénaristerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

**La Scénaristerie**, en partenariat avec l**’Agence culturelle Grand Est**, lance son appel à projets pour sa prochaine résidence de longs métrages dédiée aux **protagonistes féminines**. **Dates** : La candidature s’effectue en 3 étapes : * L’envoi du pitch sous forme de carte postale **(Avant le 10 janvier).** * L’envoi d’un dossier pour les scénaristes pré-séléctionné(e)s **(Avant le 10 février).** * Une rencontre avec les organisateurs pour les 10 finalistes **(Les 7 et 8 mars).** **Pour qui ? :** Tout scénariste sans producteur.ice. Les binômes d’auteur.es sont acceptés. La résidence s’adresse prioritairement aux scénaristes « on spec » (qui ne souhaitent pas réaliser), mais les auteurs-réalisateurs en phase de développement de leur scénario peuvent aussi candidater. Le.s auteur.es ne doivent pas être engagé.s avec ce projet sur une autre résidence pour l’année 2022. **Quel format ?** : premier ou deuxième long métrage de fiction (prise de vue réelle ou animation **Tarif ? :** La participation aux frais de l’atelier est de 350€ par auteur.e **Lieu de la résidence :** Maison des Auteurs de la SACD à Paris puis en Grand Est. **Plus d’informations :** [[http://www.scenaristerie.com](http://www.scenaristerie.com)](http://www.scenaristerie.com)

La participation nécessite d’être membre de La Scénaristerie (adhésion via le site internet), et l’envoi du pitch sous forme de carte postale à l’adresse suivante : La Scénaristerie / 251 rue du faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris

Résidence de longs métrages dédiée aux protagonistes féminines – Date limite de dépôt de candidature La Scénaristerie 251 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris

