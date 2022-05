Appel à projets Programme ESMS numérique – Phase de généralisation ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 30 septembre 2022, Marseille.

Appel à projets Programme ESMS numérique – Phase de généralisation

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vendredi 30 septembre à 00:00

**Le présent appel à projets vise à financer des projets d’équipement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) du dossier usager informatisé (DUI), conforme au Virage du numérique en santé et accélérer les usages du numérique au bénéfice des professionnels et des usagers.** Le Ségur de la Santé, dans son volet numérique, offre une opportunité historique pour accélérer l’intégration du numérique dans les pratiques des ESSMS. Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, il permet de mobiliser 600 M€ de 2021 à 2025. Ce volume financier permet d’étendre de façon majeure les ambitions définies initialement dans le cadre du programme ESMS numérique. Une partie des financements sera destinée directement aux maîtrises d’ouvrage des ESSMS, une autre partie contribuera au financement de l’effort des éditeurs. Le programme ESMS numérique vise à concourir à la qualité des réponses aux besoins des usagers, en favorisant l’émergence et les usages que les services numériques peuvent apporter au service de la continuité de l’accompagnement, l’inclusion, la fluidité des parcours et les interactions avec les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants ainsi que de leur participation à la définition de leur projet personnalisé. **Projets éligibles** Les projets éligibles doivent permettre d’équiper les ESSMS d’un DUI conforme au cahier des charges national, et le cas échéant, à la version du DSR (Dossiers de Spécification de Référencement) Ségur en vigueur et de garantir la mise en conformité à la doctrine technique du virage du numérique en santé. * Solution non référencée Ségur : conformité au cadre technique de référence (cahier des charges national DUI) Seuls les porteurs de projet d’acquisition ou de renouvellement d’une solution de DUI et regroupant une majorité d’ESSMS intervenant auprès des personnes âgées, personnes en situation de handicap ou acteurs de l’autonomie à domicile peuvent, pour l’année 2022, choisir une solution non référencée Ségur. Les éditeurs fournissant une solution non référencée Ségur ou n’étant pas en cours de référencement s’engagent à respecter les exigences du cahier des charges national publié dans le cadre du SAD (système d’acquisition dynamique) mis en place par le RESAH (mandaté par la CNSA). La preuve de conformité est fournie par le porteur de projet dans le cadre du marché ou du contrat qui le lie à l’éditeur. * Solution conforme au Dossier de Référencement Ségur Les porteurs de projets déjà équipés d’une solution et s’engageant pour une mise en conformité de leur solution ou les porteurs de projets du champ social, qu’ils soient dans une démarche d’acquisition/renouvellement ou de montée de version ne sont éligibles que s’ils s’engagent avec un éditeur dont la solution est référencée Ségur. La preuve de conformité est fournie par l’éditeur et attestée par l’ANS dans le cadre du Référencement Ségur. L’exigence de conformité au DSR (Dossiers de Spécification de Référencement) Ségur s’ajoute à l’exigence de conformité au cadre technique de référence décrit ci-dessus et ne s’y substitue pas. Ouverture de l’appel à projets : du 15/03/2022 **au 30/09/2022** [Déposer une candidature](https://galis-subventions.cnsa.fr/aides/#/cnsa/connecte/F_PAI_NUMERIQUE/depot/simple) [En savoir plus](https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-programme-esms-numerique-phase-de-generalisation)

ARS Provence Alpes Côte d’Azur

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur 132, Boulevard de Paris – 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



