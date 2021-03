Genève Autre lieu Genève Appel à projets – Prix spécial alimentation et agriculture durable – délai de postulation Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Appel à projets – Prix spécial alimentation et agriculture durable – délai de postulation

Le Prix IDDEA (Idées de développement durable pour les entreprises d’avenir) encourage la concrétisation de projets d’entreprises durables et innovantes par un accompagnement spécifique et formateur des porteurs et porteuses de projets. Les propositions doivent répondre à trois critères: économiquement viable, écologique et socialement utile.

Cette année un prix spécial Ville du Goût sera remis au meilleur projet en lien avec l’alimentation et l’agriculture durable.

Délai de postulation des projets: 14 mars

Délai de postulation des projets: 14 mars

Soirée de présentation des projets: 26 avril

