Appel à projets PIA 4 Logistique 4.0

Online, le mardi 25 janvier 2022 à 11:00

Cet appel à projets (AAP) PIA4 Logistique 4.0 s’inscrit dans le cadre du soutien à l’innovation du plan de relance et, plus spécifiquement, dans le cadre des investissements dirigés du quatrième Programme d’investissements d’avenir (PIA4). Le présent AAP s’inscrit dans la stratégie d’accélération pour la « digitalisation et décarbonation des mobilités » et plus particulièrement dans son axe « Optimiser, Sécuriser et Décarboner les Transports Massifiés et les Interfaces Multimodales ». Il vise à financer des projets répondant aux enjeux d’amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique en France et de la maîtrise de son impact environnemental. Les projets pourront être de plusieurs types : * 1. Développement de briques technologiques, pouvant aller jusqu’à une preuve de concept; * 2. Développement d’un système global innovant ou intégrant des briques innovantes, pouvant aller jusqu’à une phase de démonstration industrielle; * 3. Expérimentation d’un système innovant dans le cadre d’un démonstrateur territorial permettant de valider la pertinence technico-économique de la solution en usage représentatif. Cet AAP s’adresse à tout type d’entités (entreprises, collectivités locales, collectivités territoriales et leurs groupements, notamment celles et ceux ayant la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, organismes de recherche, académiques), quels que soient leur taille, leur forme juridique, leur mode de gouvernance ou leur financement. L’Appel à Projets s’organise en deux relevés : * 1er relevé: le 15/02/2022 à 12h00 (avec clôture pré-dépôt le 15/12/2021) * 2ème relevé: le 15/05/2022 à 12h00 (avec clôture pré-dépôt le 15/03/2022) Les candidatures peuvent être soumises pendant toute la période d’ouverture de l’appel à projets. Chaque candidature doit avoir fait l’objet d’un pré-dépôt préalable. Les candidatures seront respectivement instruites à la clôture du 1er relevé ainsi qu’à la clôture définitive de l’AAP.

Soutien à l’innovation du plan de relance

