Universcience lance, en partenariat avec Paris & Co, un appel à projet visant à favoriser la diffusion et la présentation au grand public de dispositifs innovants dans le domaine des sciences, des techniques et de l’industrie du numérique. L’appel s’adresse aux start-up, centres de recherche et universités, et plus généralement aux acteurs développant des technologies et des services innovants susceptibles d’être présentés au grand public qui fréquente Universcience (Cité des sciences et de l’industrie). Plus d’infos : [https://welcomecitylab.parisandco.paris/a-la-une/actualites/appel-a-projets-innovants-univers-tech](https://welcomecitylab.parisandco.paris/a-la-une/actualites/appel-a-projets-innovants-univers-tech) Date limite des candidatures : dimanche 8 mai 2022 à 12h00 Cité science et industrie Avenue Franklin Delano Roosevelt Paris Quartier du Faubourg-du-Roule

