Appel à projets Incubateur by OSV Outdoor Sports Valley, 12 mars 2021-12 mars 2021, Annecy.

Appel à projets Incubateur by OSV

Outdoor Sports Valley, le vendredi 12 mars à 23:00

L’incubateur by OSV

——————-

L’incubateur by OSV c’est un accompagnement en 2 étapes préparant les startups à entreprendre en totale immersion dans la filière sport et outdoor.

**Phase 1 : Exploration et structuration du projet (1 an)**

Accompagnement collectif et individuel (mai à avril)

Exploration et structuration du projet : workshops thématiques et formations, validation de l’offre et du business plan, définition de la stratégie go to market, recherche de financements, consolidation équipe.

**Phase 2 : Accélération du projet (1 an)**

Accompagnement collectif et individuel (mai à avril)

Lancement de l’activité : Plan d’accès au marché, plan de financement, ancrage économique et stratégie de développement, déploiement opérationnel.

A l’issue du programme, les entrepreneurs peuvent poursuivre leur développement dans la pépinière d’entreprises Annecy Base Camp pour une durée de 2 ans.

### Quels sont les bénéfices ?

L’Incubateur by OSV propose aux lauréats un accompagnement sur mesure et unique en Europe d’1 ou 2 ans. Ce dernier s’appuie sur un réseau d’experts de la filière outdoor issu des entreprises adhérentes OSV (Salomon, Rossignol, Scott, Patagonia, Picture, Odlo, Décathlon, Millet, Fusalp…). Ils se verront ainsi épaulés, suivis, challengés et conseillés à partir de mai 2021. Une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes leur permettra de développer leur startup dans les meilleures conditions (3000€ la première année, 9000€ la deuxième année).

L’incubateur by OSV, c’est aussi un accès à de nombreux services : des ateliers thématiques, des sessions de crash test, un suivi mensuel, une équipe de bénévoles de l’industrie et un accès à l’espace de coworking Annecy Base Camp.

Plus d’information sur notre [site](https://www.osvstartupprogram.org/incubateur-by-osv/).

### Quels sont les critères de sélection ?

– Viabilité économique du projet ;

– Caractère innovant du projet (différenciation sur le marché) ;

– Cohérence du projet avec le développement durable ;

– Aptitudes de l’entrepreneur à mener son projet ;

– Adéquation du projet avec l’accompagnement proposé.

### Quels sont les tarifs ?

L’intégration dans le programme nécessite un investissement financier de la part de l’entrepreneur. Cet investissement constituera une enveloppe budgétaire allouée au développement de son projet et co-gérée par OSV et l’entrepreneur :

– _Phase 1 mai à avril_ : 5000€ TTC. L’investissement de l’entrepreneur débloque une subvention de la Région AURA de 3000€ TTC.

– _Phase 2 mai à avril_ : de 5000€ TTC. L’investissement de l’entrepreneur débloque une subvention de la Région AURA de 9000€ TTC.

Candidatez [ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo4hZV9XQuGtWr2jx-iLfOlTVtvyUvBmRGv4AyG3Cs1_WPjA/viewform).

Les candidatures sont ouvertes aux porteurs d’une idée innovante, étudiants, salariés voulant se lancer dans l’entrepreneuriat, passionnés d’outdoor ou serial entrepreneurs. Une participation financière de 5.000 euros par phase est demandée.

L’incubateur by OSV propose aux startups un accompagnement sur mesure et unique en Europe d’1 ou 2 ans. Il est ouvert aux porteurs de projet et startups ayant une idée innovante dans l’outdoor.

Outdoor Sports Valley 12 c Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy-le-Vieux Annecy Annecy-le-Vieux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T23:00:00 2021-03-12T23:30:00